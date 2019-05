Abrazo a escuela que da clases sin gas y sin vidrios en las ventanas

Este lunes por la mañana se llevó a cabo un abrazo solidario a una escuela de Granadero Baigorria que no tiene directivos, no cuenta con servicio de gas y en la mayoría de las aulas las ventanas no tienen vidrios. A pesar de todos esos contratiempos, siguen dando clases. Advierten que en el invierno pasado, debido al intenso frío y a la ausencia de elementos para calentarse, hubo “muchos casos” de enfermedades de docentes y alumnos.

Julieta Eyer, delegada y una de las voceras de este reclamo, le contó al periodista Guillermo Brasca de El Tres, que realizaron este abrazo solidario “para fortalecernos en medio de todas las dificultades que venimos atravesando desde hace mucho tiempo”.

“Estamos atravesando una situación difícil; desde el mes de diciembre del año pasado no tenemos director y no tenemos directivos”, reflejó la mujer.

Luego destacó que “entre los docentes, todos el personal de la institución y los alumnos, le estamos poniendo el hombro a la escuela”.

Eyer indicó que “es el cuarto o quinto invierno que vamos a pasar sin gas”. Y agregó que “el invierno pasado, que fue muy crudo, hubo muchos casos de enfermedad de docentes y alumnos”.

También habló de deficiencias edilicias y de infraestructura: “En el turno mañana tenemos la modalidad de la educación física y la escuela no cuenta con un patio en condiciones”, puso como ejemplo.

Daiana, alumna de la escuela, subrayó que “más que nada estamos reclamando por la falta de directivos; desde que fuimos al Ministerio y nos prometieron que se iba a solucionar en breve, pasaron tres semanas y sigue todo igual”.

La joven describió que “no tenemos vidrios en las ventanas; hay salones que no tienen ni un vidrio. Eso en el invierno es muy grave”. Y apuntó que “hay vidrios de ventanas que faltan hace unos dos años”.

Por último, una de las docentes puntualizó que “a pesar de estas situaciones muy graves, seguimos dando clases”. Y aclaró que “naturalizar este tipo de carencias no está bien, pero consideramos que este reclamo lo debemos hacer desde adentro de la escuela para visibilizarlo”.