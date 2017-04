Abrazo solidario a escuela de zona sur en reclamo de obras

"Hace una semana, durante una recorrida detecté una fuga de gas. No sabían ni los directivos ni en el Ministerio", concluyó.

Por su parte, un profesor del establecimiento añadió que mientras da clases no sabe "cuándo se le va a caer una madera del techo". "El requecho de todos lados cae en esta escuela. Así damos clases. Y damos clases porque tenemos vocación. El problema es la seguridad de los chicos", señaló.

"Necesitamos seguridad para dar clases. No es para minimizar. Las condiciones no son ni las mínimas", agregó la docente, reforzando el reclamo que la comunidad educativa ya había realizado la semana pasada ante las cámaras de El Tres.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo