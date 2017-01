Abrieron la inscripción al Programa Familias Solidarias

El programa tiene como objetivo el acogimiento alternativo de niñas, niños y adolescentes que temporalmente no pueden permanecer con sus familias de origen, proporcionándoles de manera transitoria un nuevo entorno que brinde atención, protección y cuidados para el crecimiento y bienestar de los mismos.

