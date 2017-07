Activan nuevas estaciones de bicis públicas, que serán gratis este domingo

Será en la mañana de este domingo en la intersección de Bv. 27 de Febrero y Moreno. La actividad es abierta a toda la comunidad, está destinada a mayores de 12 años, es gratuita y no es obligación contar con bicicleta propia.

Por ello, el sistema será gratuito durante todo el día y quienes no estén inscriptos podrán probarlo en las estaciones de calle recreativa sólo dejando su documento.

Las bicicletas públicas serán gratis este domingo en Rosario, para celebrar la ampliación del sistema, según informaron desde la Municipalidad. Advierten que la red vuelve a entrar en funcionamiento con 5 nuevas estaciones y mayor tecnología y quienes no estén inscriptos podrán probar el servicio en la calle recreativa.

