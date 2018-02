Activistas en contra del acuario piden la liberación de los peces

Activistas independientes que militan por los derechos de los animales pidieron la liberación de los peces que están en el acuario que fue inaugurado el pasado viernes por la noche en la zona norte de Rosario. Sostienen que deben estar en su hábitat natural y no en una especie de peceras.

Entrevistada por el periodista Ciro Seisas (A Diario, Radio 2) Valeria Zalazar, activista independiente, expresó que la preservación de algunas especies no debe hacerse en un acuario. "¿Tienen que estar encerrados? No es lo mismo estudiar el comportamiento de un pez en una pecera, no tienen el mismo estímulo y desarrollo", comentó.

"Si no está en su hábitat no está en su estado natural", enfatizó la activista y agregó sobre las especies que están en extinción: "Nosotros hacemos hincapié en que cada pez o animal que está en cautiverio tiene comportamientos que no son acordes al suyo".

Valeria subrayó que milita "a favor de la vida de los animales donde corresponde, en el agua que necesitan para su desarrollo".

Por último, consideró que se investiga la genética de los peces "de una forma cruel", ya que entiende que se les saca una parte de sus aletas para analizarlas.