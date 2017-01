Adolescente denunció que su papá abusa de ella hace 7 años

"La investigación recién empieza. No es fácil para una víctima de este tipo de delitos relatar lo vivido, por eso se respetan sus tiempos y se la acompaña, hasta poder obtener un relato más preciso que apoye la investigación", indicó y agregó que "la intención de la Fiscalía es que el acusado permanezca en prisión preventiva".

El fiscal precisó que los exámenes médicos realizados a la adolescente constataron lesiones compatibles con las de abuso sexual. Además, agregó que se evalúa una Cámara Gesell, ya que sólo pudo declarar de manera parcial antes de que el caso se judicialice. "La chica confirma que nunca contó nada porque estaba amenazada por el padre, quien le decía que si contaba algo la iba a matar o hacer cosas similares a sus hermanitos. No tenemos nada que indique que la madre estaba en conocimiento de la situación", añadió.

