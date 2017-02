Adolescente dijo ser el autor del incendio en la catedral de San Nicolás

El fiscal explicó que al ser menor de edad y ante una auto incriminación informal no se puede realizar una indagatoria. “La misma se debe concretar en el marco de la ley y con las garantías constitucionales que amparan al menor”, detalló el funcionario judicial.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo