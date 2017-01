Así quedó la catedral de San Nicolás tras el incendio

La directora de Acción Social del municipio, María Rosa Méndez, detalló que "no hay peligro de derrumbe" en la Catedral, pero quedó destruido el altar y el cielo raso, se arruinaron las paredes y los elementos de madera del templo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo