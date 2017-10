Adopción: familias anotadas prefieren bebés y lanzan protocolo para adolescentes

De las 1.750 familias que estaban registradas en el sistema de adopción en toda la provincia quedaron unas 700 en los últimos meses, tras un relevamiento hecho por el gobierno. El 80 por ciento de los anotados, se estima, buscan a pequeños de entre cero y tres años. Lanzarán un protocolo para aquellos adolescentes que queden afuera del interés de las familias inscriptas.

Según comentó a Rosario3.com el subsecretario de Asuntos Registrales de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza, el número descendió porque se hizo una evaluación de cuántas familias seguían interesadas en adoptar.

"Trabajamos con trabajadores sociales y psicólogos. Citamos a todos. Cada uno tenía un plazo de una semana entera para presentarse a la entrevista. En caso de no poder podías pedir una reprogramación. Quienes no vinieron y no respondieron fueron sacados del sistema", informó.

De acuerdo al relevamiento nuevo, hay 300 familias interesadas en el nodo Rosario, 230 en Santa Fe, 40 en Reconquista, 50 en Rafaela y unas 80 en Venado Tuerto. "Sucede que bajó así la cifra porque había gente que se anotó en el 2002 por ejemplo en los juzgados de Familia. Ahora se hace directamente en el Ruaga, desde hace dos años", señaló el funcionario provincial.

Figueroa Escauriza dijo que el 80 por ciento de los inscriptos desean adoptar a niños de entre 0 y 3 años. "Por eso en septiembre emitimos un protocolo novedoso, dedicado a aquellos chicos de 12 o 13 años que no hayan sido adoptados en Santa Fe. Se pide colaboración a Nación para que puedan anotarse familias de otras provincias que estén interesadas. En caso de que en un plazo determinado no haya nadie, se lanza una convocatoria pública a través de las redes sociales y en los medios de comunicación", concluyó.

"Hay interés. En todo el año pasado se anotaron en el Ruaga unas 70 familias. Este año llevamos unas 150", finalizó.