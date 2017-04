Advierten que un 16 por ciento de los locales comerciales está vacío

De acuerdo al informe de abril brindado por el centro de estudios, la desocupación de locales comerciales creció un 39 por ciento entre abril de este año y el mismo mes del año pasado. Según afirman, detectaron 609 negocios cerrados. Si a este número se le restan las posibles nuevas habilitaciones, que no coincidan con los lugares relevados, son 500 los afectados.

Elena explicó que hay tres grupos de propietarios de locales: los shoppings que cuentan con sus propios comercializadores, los inversores que concetran varios locales y finalmente, aquellos que poseen uno o dos locales para locación. Sobre este último sector, indicó: “Esto es un face to face con el dueño, que también siente el impacto. Hace rato que los negocios cierran pero no por la suba del alquiler sino porque venden menos y con los costos, baja la rentabilidad”.

Entre un 15 y un 16 por ciento de los locales comerciales se encuentran vacíos en la ciudad. De acuerdo a lo que expusieron desde la asociación de Empresas Inmobiliarias, es cada vez más difícil alquilar los inmuebles mientras se extienden los períodos en los que se hallan vacíos. Sin embargo, consideró que el cierre de los negocios no está vinculada solamente al precio de locación sino a un descenso de consumo. Alentan a los propietarios a bajar sus pretensiones económicas.

