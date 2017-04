En los últimos doce meses cerraron 500 comercios en Rosario

De acuerdo al informe de abril brindado por el centro de estudios, la desocupación de locales comerciales creció un 39 por ciento entre abril de este año y el mismo mes del año pasado. Según afirman, detectaron 609 negocios cerrados. Si a este número se le restan las posibles nuevas habilitaciones, que no coincidan con los lugares relevados, son 500 los afectados.

