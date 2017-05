Advierten sobre ilegalidad de conocido suplemento dietario

Por su parte, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) advirtió respecto de la "Fórmula Avanzada Goji Berry, Goji Life”, cápsulas origen “USA” (Estados Unidos), dado que se trata de un producto que no se encuentra registrado. Asimismo, alertó que el fruto de goji no está contemplado en el Código Alimentario Argentino ni en la Disposición Anmat 1637/2001, que regula el listado de hierbas y otros materiales de origen vegetal que podrán utilizarse como ingredientes en la composición de suplementos dietarios.

En paralelo, la Assal mediante las órdenes 01/16 y 04/16 estableció alertas de productos alimenticios rotulados como suplementos dietarios. En ellas, al igual que en el caso mencionado, se verifica que se comercializan ingredientes y/o hierbas no autorizadas. Incluso, en el caso del producto alimenticio “Suplemento Vitamínico con Guaraná”, marca Focus X, la razón social involucrada es TSA, la misma que en el producto “Súper Goji”.

La prohibición de comercializar el mencionado elemento fue adoptada por la orden 10 de Assal, teniendo en cuenta el informe del laboratorio que concluyó que, en cuanto a rotulación, la muestra analizada “resultó no conforme a lo establecido en el capítulo V del Código Alimentario Argentino, con motivo de que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) en el rótulo es inexistente y que no declara además determinada información que es obligatoria”.

