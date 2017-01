Aeropuerto: demoras en un despegue y un aire acondicionado "averiado"

El titular de la Anac, Juan Irigoin, afirmó aquel 2 de diciembre que "hace mucho tiempo" que el organismo "advierte problemas en la pista del aeropuerto Islas Malvinas". "Esto no es algo normal. La semana pasada le dimos un ultimátum de 15 días a las autoridades locales. No habíamos tomado la decisión de cerrarlo porque el costo de hacerlo era muy alto; era algo extremo", dijo en ese momento.

El sector donde sucedió el incidente " está en obras ", según aclaró Gabenara Boero. "La zona de plataformas va a ser intervenida desde la semana que viene; también habrá refacciones en las calles de rodaje . Los trabajos van a demorar unos seis meses. No van a afectar la operatoria de vuelos", expresó.

