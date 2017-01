Afip calificará a contribuyentes antes de otorgarles beneficios

Todos estos puntos van a determinar una “ponderación de riesgo” con una revisión permanente. Es que la calificación será revisada todos los meses en función de los cambios en el comportamiento de los contribuyentes. Además los contribuyentes podrán pedir a la Afip la revisión del puntaje que se le otorgó si consideran que no se ajusta a la real historia tributaria.

La calificación –que según afirman no será revelada salvo al propio contribuyente ya que integra el “secreto fiscal”– tomará en cuenta la historia tributaria del contribuyente de los últimos años, al margen de que haya ingresado o no al blanqueo o haya adherido a la moratoria, y servirá para la toma de decisiones de la Afip cuando los contribuyentes soliciten un plan de facilidades de pago, ampliación de plazos o cualquier otro trámite o para ordenar las tareas de fiscalización del organismo, explicó el titular de la Afip, Alberto Abad.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo