Aire de partida: murió Marta Hernández Larguía

Desde este domingo los pañuelos blancos están de luto. Murió Marta Claverie de Hernández Larguía, madre de plaza 25 de Mayo. Tenía 95 años, era profesora de Literatura y en 2007 publicó una serie de poemas dedicados a su hijo, el militante montonero Juan Sebastián Hernández Claverie, uno de los 13 combatientes muertos en 1975 en el ataque al Regimiento de Infantería 29 de Monte, en Formosa. Sus restos son velados en la cochería Caramuto, de Córdoba 2936.

“De mis sueños dulcísimo habitante, obstinado inquilino de mi sombra, tu voz me llama, pero no me nombra y tu sonrisa se tornó distante. Merodeas los días y la suerte de mi dolor, en tierna marejada. Con aire de partida y de llegada me llevas en la vida por la muerte”, le escribió Marta a su hijo que murió a los 19 años en el operativo de Formosa.

Ese y otros versos fueron publicados en el libro Todo te sobrevive, que también reúne poemas de otra madre de la plaza 25 de mayo, Elena Lucas de Belmont. La literatura formaba una parte importante en la vida de Marta que estudió en Cordóba pero vivía en Rosario y fue su sostén en los años de rondas por la plaza.