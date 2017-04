Al psicólogo asesinado le aplicaron más de 30 puñaladas y golpes de puño

Santana fue encontrado muerto tras el incendio de su departamento. Se supone que conocía a él o los victimarios porque no había signos de que el acceso a su vivienda haya sido violentado.

La autopsia no dejó lugar a dudas: el psicólogo Daniel Santana, encontrado muerto en su departamento de Moreno 365 tras el incendio del mismo, fue asesinado. La autopsia determinó que le aplicaron más de 30 puñaladas y que cuando quien lo atacó prendió fuego al inmueble estaba agonizante. Probablemente la inhalación de monóxido carbono fue la causa final de su muerte.

