Alerta en Valparaíso: temen que los sucesivos sismos sean antesala de un terremoto

"Tenemos que seguir evaluando la zona", dijo y precisó que a pesar de que "el contacto de placas en la zona es muy áspero", una secuencia de movimientos telúricos no necesariamente trae a futuro un sismo de gran magnitud."Eso no es necesariamente un indicador de un terremoto inminente", señaló.

El director del Centro Sismológico, Sergio Barrientos, explicó que aún no se puede hablar de un «enjambre sísmico», como se conoce a los sismos que acompañan al evento principal producto del acomodo de placas tectónicas.

