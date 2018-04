Alexis Rodríguez: "Lo de correr y meter nunca puede faltar"

Alexis Rodríguez debutó este fin de semana como titular en la primera de Newell's. En el Coloso, el hermano de Alexis tuvo un partido aceptable ante Talleres, con un mano a mano fallado pero un pase-gol a Leal (que el portugués erró) y un desarrollo físico notable, que le permitió ganarse los aplausos de los hinchas rojinegros.

"Estoy disfrutando del momento, de la titularidad que me tocó y de que pudimos lograr la victoria. Necesitábamos este partido para la gente, ahora hay que salir y dejar una buena imagen de visitante, que nos está costando", dijo el hijo de Petete en Zapping Sport.

El atacante admitió que su premisa es siempre dejar en la cancha hasta la última gota de sudor: "Cuando te toca entrar desde el banco o de entrada, yo trato de correr y meter siempre, tenga situaciones o no. Y eso de correr y meter no puede faltar nunca. Desde el vestuario me dijeron correlos a todos. Así soy en las prácticas".

"No soy de fastidiarme mucho después de errar un gol. No me quedo con una jugada", remarcó sobre el mano a mano que falló ante Herrera.

Alexis rememoró: "Me tocaron dos lesiones muy graves, pero después de la última nunca bajé los brazos.Todos me decían que tenía mucho por delante. Le seguí metiendo y por suerte puedo estar en el plantel. Pasé por muchos malos momentos, no tenía posibillidad y recién ahora tengo la chance".

Finalmente, confesó: "De los dos hermanos, Denis es más tranquilo; yo soy más loco. Siempre fui el más terrible, por eso quedó el apodo. Mi papá (Petete) me pidió que no se me saliera la cadena", cerró entre risas.