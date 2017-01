Algo no funcionó entre Pico y Pampita apenas se conocieron

El romance entre Carolina “Pampita” Andorhain y Pico Mónaco va viento en popa. Por estos días pasan sus vacaciones en Punta del Este y se dejan ver muy acaramelados.

Según publicó el sitio oficial de El Trece, el tenista fue tapa de la revista La Nación y habló como deportista pero también como hombre y en ese aspecto, sobresalió su relación con Pampita. Allí fue cuando reveló cómo comenzaron a salir y contó un detalle muy gracioso.

“Si bien nos habíamos visto en eventos, nunca habíamos charlado. Nos querían presentar, pero no se daba porque yo estaba de pretemporada en Tandil y después empecé la vorágine de los viajes, cuando volví nos pudimos conocer”, afirmó Pico sobre los primeros pasos de la relación.

“Tenemos una amiga en común que sentía que era una relación que se podía dar. Fue muy loco porque cuando nos presentaron sentíamos que las cosas estaban bien y teníamos química, pero como yo estaba viajando, no podíamos avanzar”. Sin embargo, advirtió que “al principio, cuando empezamos a chatear, sentía que era muy cortada, me contestaba muy seca. En un momento le pregunté si la estaba pasando bien. ´No pienses que soy así, soy malísima escribiendo´, me dijo.

Lejos de complicarse y con muchas ganas de seguir viendo a la modelo, buscó una solución: “Entonces le dije que hiciéramos la antigua: hablemos por teléfono”, sostuvo .

Para terminar, Mónaco habló sobre sus ganas de ser padre: “Me veo con uno, dos, tres hijos. Me encantan, tengo mucha química con los chiquitos, tengo sobrinas, soy padrino, hoy en día están los hijos de Carolina. Me encanta pasar tiempo con chiquititos, me veo como padre”, señaló.