Pampita y Pico muy románticos en Uruguay

La relación parece viento en popa aunque ellos se muestran cautos. "Me encanta que me venga a buscar mi novio", dijo Ardohain cuando, en uno de los últimos programas de ShowMatch, estuvo Mónaco en el estudio. Él se acerco a la silla que la modelo ocupa como jurado y la besó. "Es un bombón", comentó. Él tampoco se queda atrás. "¿Si estoy enamorado? Estoy muy bien", dijo en una entrevista sin poder ocultar su sonrisa.

Carolina "Pampita" Ardohain y Pico Mónaco disfrutaron de la playa uruguaya de San Ignacio y no ocultaron su romance. Por el contrario, se mostraron apasionados en bares y junto al mar. Fueron fotografiados pero al parecer, no les importó que los vieran.

