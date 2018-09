“Alguien dejó la tapa baja”: Connie Ansaldi salió manchada al aire

La periodista Connie Ansaldi salió al aire manchada y dio una desopilante explicación sobre lo que le había sucedido. Al parecer tuvo un percance en el baño, minutos antes de que empiece el programa en el que trabaja.

Según publicó hoy el sitio Infobae.com, la panelista de "Cortá por Lozano" tuvo un infortunio en el baño del canal cuando estaba por salir en vivo y debió resolverlo sola porque no pudo cambiar de vestuario.

Mientras aconsejaba que hay que tomar agua natural durante el día, la conductora la interrumpió para dejarla en evidencia: "¿Es orinoterapia lo que contás? Como te measte…", aseguró Lozano, que recibió la respuesta detallada sobre el infortunio de Connie. "¡Me meé porque alguien dejó la tapa baja!", cuestionó primero en referencia al motivo por el que se mojó la ropa que llevaba puesta.

La panelista luego aclaró que ingresó al baño del canal apurada porque faltaban minutos para que comenzara el programa y había saludado a su hermana, ya que este martes fueron a cocinar algunos familiares de los integrantes del ciclo. "Entré al baño marcha atrás, como de culata", comenzó el relato que acompañó con la recreación del hecho.

"No había luz. Estaba la tapa baja, hago pis y yo sentía como agua que estaba rebotando… Y cuando me doy vuelta a tirar el papel, veo que está ahí, al lado mío. Entonces digo 'Ay, no le emboqué al inodoro'. ¡Pillé sobre la tabla!", detalló.

La consecuencia: su pantalón quedó mojado. "Lo tuve que secar. Es este que tengo puesto", aseguró mientras señalaba la prenda que lucía y explicó que el programa estaba por comenzar, motivo por el que no pudo pasar por vestuario a pedir nuevas prendas: "No tuve tiempo de cambiarme".

Mientras sus compañeros hacían divertidos comentarios y se reían por el modo en que Connie Ansaldi relató el percance que tuvo esta tarde, la conductora retomó el tema que estaban tratando antes y la panelista concluyó: "Ya está, chicos. ¿Nunca se pillaron encima?".