Alicia Kirchner luego de los incidentes: “Quieren mi cabeza para la campaña”

La mandataria dijo desconocer el detonante de la manifestación, y aseguró que la ex presidenta Cristina Fernández “está preocupada sabiendo que quieren mi cabeza y siempre hostigando lo que fue el proyecto nacional”.

Kirchner explicó que la provincia está quebrada y que no está “contra los docentes, que quede bien claro, sí con algún sindicato como es ADOSAC, que no tiene nada que ver con otros sindicatos docentes, que está permanentemente instigando y diferenciando”.

Alicia Kirchner apuntó contra “los candidatos de la obstrucción o de la destrucción” y contra la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), el gremio mayoritario de los maestros en conflicto que no asistió a la mesa del pacto social santacruceño, como instigadores del “ataque” a la residencia oficial. “Quieren mi cabeza para la campaña electoral nacional”, afirmó.

