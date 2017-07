Allanaron a sindicalista y precandidato tras denuncia en su contra

Del lugar secuestraron dos armas de fuego, con la correspondiente documentación que respalda su adquisión legal y la tenencia. Por ello, la funcionaria del MPA no dispuso la detención. De todas maneras, las dos pistolas fueron enviadas para pericias.

Andrada no fue detenido ni está imputado. Inclusive, su abogado Germán Mahieu realizó una presentación espontánea en el Ministerio Público de la Acusación para ponerlo a disposición. No obstante, la fiscal Noelia Riccardi dispuso la medida en busca de pruebas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo