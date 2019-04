Amalia Granata y el pañuelo verde: no todo es como lo pinta

Amalia Granata fue a votar y una auxiliar de mesa la recibió con el pañuelo verde. El momento fue capturado en una foto y no tardó en difundirse. “Fue una provocación”, salió a decir la mediática. Según consigna el diario El Ciudadano, María Pía Kohlbrenner, la fiscal que la recibió con el símbolo a favor de la despenalización del aborto, respondió: “Llevo el pañuelo a todos lados y voto en la misma mesa que Granata. Fue una coincidencia. Ella tenía en la cartera el pañuelo celeste y eso para mí es su forma de pensar, no una provocación”.

La imagen habla por sí sola: la precandidata espera en la cola para votar en la mesa 4266 de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. La auxiliar de mesa, la aguarda con la lista de electores y el pañuelo verde en el cuello, sonriente. Granata, miembro del Frente Unite y bandera de "las dos vidas" mira con gento incómodo. El hecho recorrió las redes sociales.

El Ciudadano dialogó con Kohlbrenner, que aduce que no esperaba la foto, y menos la repercusión mediática. El domingo por la mañana fue a la Facultad de Ciencias Médicas después de que la llamaran para ser autoridad de mesa. Resulta que algunos días antes se había anotado y no la llamaron, hasta que finalmente se liberó el cupo. Había charlado con su hijo de 20 años de la situación política y tomó la decisión de participar en el escrutinio. “Yo no milito en ningún partido. Tengo ideas políticas claras, y decidí ir porque me parece importante participar”, contó.

De acuerdo con su relato, Amalia llegó al rededor de las 10 y apenas la vio con el pañuelo verde, le cambió la cara. Aparanetemente, no hizo ningún comentario. "No nos saludó y se fue rapidísimo. Se olvidó el documento y el comprobante de voto y tuvimos que decirle. Para nosotros fue gracioso, nada más". Pía confesó que no tenía experiencia ya que era su primera vez en una mesa.

Horas después, se difundió la fotografía que había sido sacada por los asesores de Granata. La auxiliar de mesa, se sorprendió. “Para mí es importante decir que no fue una provocación. Uso el pañuelo porque es en lo que creo como un montón de mujeres que lo usan. También llevo a todos lados el pañuelo naranja. Ella tenía un pañuelo celeste en la cartera y para mí no fue una provocación porque es en lo que cree”, aclaró.

Pasaron las horas y recibió cada vez más mensajes. "Seguro lo viralizaron para decir que era una provocación. Yo no quiero ser funcional a las ideas Granata ni de su partido sobre el aborto porque pienso distinto", sostuvo. También contó que recibió mensajes de felicitaciones de gente que no conoce. "Un gesto muy simple como llevar el pañuelo generó una repercusión increíble y habla de que este tema no cerró el año pasado", agregó.

Para ella, llevar el pañuelo verde es una cuestión de empatía. “Hay una conexión con la otra que está pensando lo mismo por el bien de alguien que no conocemos, alguien que está en una posición de desventaja, de dolor y de todo lo que pasa una mujer que tiene que abortar en condiciones inseguras. No hay provocación. No es una grieta. No pienso desde ese lugar”.

Amalia Granata busca pun lugar en la Cámara de Diputados provincial. Este año lo hace a través del frente Unite que defiende a la bandera celeste por "las dos vidas". El domingo por la noche, los números mostraron que hizo una buena elección y con el 9,5 por ciento de los votos publicó un video de agradecimiento a sus electores. “Demostramos que los provida estamos y que seguimos en carrera”, vitoreó.