Amenazó a su novia y a su suegro, y sus amigos intentaron evitar su arresto

Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió esta madrugada alrededor de las 4 en una casa de Amenábar al 4100, en el barrio Bella Vista de Rosario,. Nicolás C., de 28 años, disparó al aire para asustar a su novia y a su suegro. Luego, se refugió en una casa vecina.

