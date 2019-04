¿Amor y desamor?Justin Bieber escribió un poema a su esposa Hailey Baldwin

El cantante Justin Bieber le dedicó un poema a su esposa Hailey Baldwin en Instagram y recibió muchas reacciones al respecto. En el escrito intenta "honrar" a su mujer y recordarle "que lo mejor está por llegar". En las últimas semanas han surgido versiones de una crisis matrimonial y el artista ha insistido mediante las redes sociales que "dejen de molestar" a su esposa.

Desde que anunció su retirada de la música de forma temporal para "no desmoronarse" y "sostener" su matrimonio, el cantante se ha sometido a un tratamiento psiquiátrico por depresión, ha hablado de sus sentimientos hacia Selena Gómez y ha discutido con su pareja en la calle.

Incluso llegó a contarle a sus seguidores que se sentía "raro y desconcertado" y pidió que recen por el.

Hace casi dos semanas, el cantautor canadiense pidió a sus fans a través de Instagram que dejaran de dañar a su esposa: "Esta es una respuesta a toda la gente inmadura y enferma que envía a Hailey dañinos mensajes como: 'él siempre vuelve a Selena', 'Selena es mejor para él'. Es mi novia. Punto. Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas", escribió.

Á raíz de la tensa situación, publicó en Instagram un romántico poema dedicado a Baldwin.

"La luz del sol cae en el abismo, al igual que yo caigo entre tus labios. Las olas rompen en la orilla. Mi amor por ti crece cada vez más. El sonido de los grillos es una verdadera meditación. Pienso en ti, la más grande creación de Dios. Mientras caigo en esta maravillosa dicha reflexiono sobre cómo tú eres mi única alma gemela" dice la primera parte del texto de la publicación.

"Se vuelve más oscuro cada vez. Una brisa escalofriante me abraza. El olor fresco de la camomila viene del jardín. Mi vida es una película que los dos protagonizamos. Hablando de estrellas, empiezo a ver algunas. Iluminan el cielo, y me recuerdan a mi libertad. Cómo de grande y de vasto es el mundo a nuestro alrededor. Tan agradecidos por Dios, estábamos perdidos pero él nos encontró. Así que escribo el poema con él siempre en mi mente".

Las cosas que nos rodean simplemente mejoran con el tiempo. ¡Me enamoro más de ti cada día! Tú has caminado de mi mano mientras yo trato de contactar mis emociones, mente, cuerpo y alma. Me has dado mucha fuerza, apoyo, ánimo y alegría" concluyó el poema.

Finalmente, Bieber explicó que solo quería honrar públicamente a su esposa y recordarle "que lo mejor está por venir". "¡Que tengas una buena sesión hoy mi amor"!, agregó.

El poema ha sorprendido a sus seguidores y suma casi cuatro millones de "me gusta".