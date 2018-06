Andrea Pietra bancó a Ricardo Darín y Érica Rivas lo destrozó

Andrea Pietra, que coprotagoniza Escenas de la vida conyugal con Ricardo Darín, salió en defensa de su compañero tras las acusaciones de Valeria Bertuccelli. Y Érica Rivas, que compartió escenario en la misma obra, lo destrozó. Pietra defendió a su compañero y dijo que “trabajaría con él toda la vida”. Rivas, en cambio, aseguró que no volvería a compartir elenco con él. La polémica se disparó tras las acusaciones de Valeria Bertuccelli que había acusado a Darín de un trato, cuanto menos, reprochable.

"Estoy feliz de trabajar con él, quiero trabajar toda la vida con él. Es generoso, solidario, amado por mucha gente y muy buena persona. Me subo al escenario con él y es un placer actuar con él", aseguró Pietra en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

La actriz destacó que Darín es “uno de los mejores compañeros que tuvo en la vida”. "Yo prefiero arreglar las cosas puertas adentro, más aun si soy amiga de la otra persona. No se me hubiese ocurrido una cosa así", añadió.

Por su parte, Rivas manifestó una opinión contraria a la de Pietra. En una entrevista concedida a Furia bebé, el programa que conduce Malena Pichot (Futurock FM), la actriz habló de la desilusión que sufrió al trabajar con Darín, a quien –aseguró– admiraba.

“La verdad es que para mí, fue muy fuerte y me costó muchísimo –contó– Valeria lo vivió hace cuatro años. Ella ya hizo otra película como directora, como escritora... En mi caso, esto pasó hace menos de un año y me cuesta muchísimo, me duele, no me gusta verme ahí. Me da bronca que me tiemble la voz, porque no quiero sentir que no tengo fuerza, que no tengo poder para decir lo que me pasa".

"Cuando recibí malos tratos de parte de Ricardo, tanto personales como laborales, decidí rescindir un contrato que tenía para ir a hacer la obra a España. Lo primero que me acordé, cuando estaba en medio de toda esa mierda, fue de Valeria. (Entonces), lo primero que hice fue llamarla para pedirle perdón por no haberla llamado antes. No me quiero imaginar el dolor que debe haber sentido", contó y dijo que no quiere volver a trabajar con él y que tampoco le sirven sus disculpas. También llamó la atención que sobre ella corrieron los mismos rumores de un supuesto romance no correspondido con el actor.

“Nosotras siempre somos las que nos enamoramos y estamos despechadas. Siempre está puesto eso, y es tremendo", reflexionó.