Apareció supuesta víctima del robo que detonó el doble crimen policial

Apareció la mujer apuntada por la policía como víctima de un robo que detonó el accionar policial seguido de la muerte de una pareja de supuestos motochorros, la semana pasada. La ausencia de dicha persona y de su denuncia eran un punto ciego en la causa.

Según informaron fuentes judiciales y policiales citadas por el periodista Hernán Funes este lunes en Telenoche (El Tres), la división Judiciales de la Policía de Santa Fe realizó una investigación que permitió identificar y ubicar a la mujer presuntamente asaltada por dos jóvenes que luego fueron abatidos por agentes del Comando Radioeléctrico.

Al menos hasta la noche, dicha información no fue confirmada pero tampoco desmentida por el Ministerio Público de la Acusación pero se esperaba que la mujer, de 38 años, se presentara ahora a declarar en Fiscalía. Su testimonio podría ser clave.

Se levantaron 17 vainas servidas en el lugar. (Alan Monzón/Rosario3.com)



No obstante, la existencia o no de un robo previo a la intervención policial, el martes pasado a la noche en la zona de 27 de Febrero y Buenos Aires, no modificaría demasiado la situación procesal de los dos uniformados implicados, ya que videos de cámaras de seguridad muestran con claridad que existió, al menos, un abuso de la fuerza al momento de ultimar a los supuestos motochorros.

Uno de los agentes fue imputado por homicidio calificado y quedó en prisión preventiva. Es quien en las imágenes entra en cuadro para rematar por la espalda a uno de los jóvenes que ya estaba herido de bala e indefenso en el piso.

Los fallecidos fueron identificados como Maximiliano Rosasco (21 años) y Jimena Gramajo (23). En el cuerpo del varón se constataron impactos de bala “en el miembro superior (brazo) derecho, en laterales del cuerpo y algunos aislados en zona posterior”, detallaron desde el Instituto Médico Legal. Es decir, tiros por detrás, que complican la situación procesal de uno de los uniformados.