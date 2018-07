Aportante de la campaña de Cambiemos se enteró al aire que había puesto plata

El aportante que se enteró en medio de una entrevista radial actualizó la secuencia de denuncias sobre la financiación de las campañas políticas, en este caso de Cambiemos en Buenos Aires. Ramón Ayala, secretario general de Uatre, desconoció primero su donación de dinero y más tarde se corrigió pero cometió un error clave en la cifra.

El líder del gremio de los trabajadores rurales que sucedió al fallecido Momo Venegas, aliado e integrante de Cambiemos con el partido Fe, dijo no saber que su nombre aparecía en la lista de aportantes a las listas de Esteban Bullrich para el Senado y Graciela Ocaña para la Cámara de Diputados durante un reportaje con FM La Patriada.

"¿Vos aportaste a la campaña de Cambiemos?", le preguntó el periodista Juan Amorín, autor de la investigación que publicó El Destape sobre cientos de aportes irregulares. "No", contestó Ayala y abundó “No, no. Nosotros no hicimos ningún aporte. Colaboramos con la campaña, trabajamos, actuamos. Pero aportes económicos no hemos hecho ninguno".

El periodista le dijo que figuraba en la lista oficial con cinco mil pesos y Ayala reaccionó con una ironía: “Estoy sorprendido por esto. Es muy difícil sacarme plata. Es más fácil sacarle una muela a un tigre”.

El titular de UATRE, Ramón Ayala, se entera al aire que figura como aportante a la campaña de Cambiemos en 2017: "Yo no puse un peso, no hice ningún aporte económico".



— Crónica Anunciada, 11 de julio de 2018

Más tarde, en una segunda entrevista, Ayala intentó aclarar: “La verdad es que se me había pasado por alto a mí. Cuando me dijeron cinco mil pesos me pareció muy poco. Pero después me hizo acordar Pablo la participación en esa cena", afirmó y señaló que el aporte a la campaña fue "en forma personal" y "no como gremio".

En su segunda versión, Ayala cometió un error. Habló de un aporte de cinco mil pesos, que es lo que le habían preguntado en la primera entrevista, pero en el informe final de ingresos y egresos de la campaña electoral de 2017 que publica la Cámara Nacional Electoral Ayala aportó en total 25 mil pesos. Según informó La Nación, fueron 12.500 para Ocaña y 12.500 para Bullrich.

Al rato, Ayala habló en Radio10 y dijo: "Ya me acordé, fue una cena de Pergamino que salía $5.000 el cubierto".



Lo curioso es que YO cometí el error al decir $5.000 al aire, porque Ayala aportó ¡$25.000! a la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich. — Juan Amorín, 11 de julio de 2018

En paralelo, el juez federal Sebastían Casanello abrió una investigación por unos 500 beneficiarios de planes sociales que viven en villas del conurbano y que figuran como aportantes de la campaña bonaerense de Cambiemos. Suman, según la denuncia, más de un millón de pesos en efectivo que ellos desconocen haber donado.