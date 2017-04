Aprendé a crear videos promocionales para redes sociales

La capacitación será este viernes de 18:30 a 19:30 en On Off! Solutions, ubicado en Dorrego 1153. Como los cupos son limitados, tenés que anotarte: Creando videos promocionales para redes sociales .

El instituto On Off! Solutions realizará este viernes un evento gratuito sobre creación de videos promocionales para redes sociales. Los cupos son limitados.

