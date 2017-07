Asaltaron a una mujer que no se puede mover de su cama

El peor despertar. Un ladrón forzó la entrada de una casa del barrio Belgrano de Rosario cuando la dueña de casa y la mujer que la asiste dormían. Hace un mes que Liliana no se puede mover de la cama porque la operaron de la cadera, pero los ruidos la despertaron y activó la alarma de pánico.

