Aseguran que la “abortera” de Paula Perassi es una “perejil”

Mirtha Rusinsky está detenida en el Instituto de Recuperación de Mujeres Unidad 5 (Ingeniero Thedy 375 bis), tras ser procesada como supuesta responsable del aborto practicado a Paula Perassi, la joven sanlorencia de la que no se tiene registro desde 2011 y que se cree murió durante esta práctica a la que habría sido sometida. Su hija, Daiana, aseguró que es inocente al tiempo que solicitó que al menos se la beneficie con prisión domiciliaria ya que tiene dos hijos más con discapacidades que precisan de su atención.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Daiana señaló: “Solicitamos que se haga Justicia, ella no es la partera de Paula ni de nadie, jamás se dedicó a eso. Es una perejil en la causa”. Según contó en 2014 el juez (Juan José) Tutau ordenó un allanamiento en su casa en el que encontraron pastillas abortivas. “Encontraron lo que buscaban. ¿Cómo sabían que estaban esas pastillas? Dijeron que mi mamá las había usado para hacerle el aborto a Paula Perassi. Mi mamá jamás hizo una locura así”, remarcó.

“Hace un año que está presa, vivimos una locura, algo aberrante”, sostuvo. Luego, contó que Mirtha es mamá de dos chicos con retraso madurativo que precisan de sus cuidados. “Pedimos a menos que le den prisión domicialiaria para que pueda contenerlos, es terrible lo que estamos pasando”, aseguró al tiempo que confió que en febrero el juez (Carlos) Carbone “tenga los huevos” para otorgarle ese beneficio.

“Mi mamá jamás tuvo contacto con ninguno de los imputados, ni conocemos a la familia”, manifestó sobre el empresario Gabriel Strumia, principal sospechoso en la desaparición de Paula Perassi. De acuerdo a su versión, la mujer se vio implicada por el “despecho” de un ex cuñado que la denunció tras ser abandonado por su hermana –e hija de Mirtha– para culparla de la separación. También mencionó que Strumia estaba dispuesto a declarar que su madre no estaba vinculada pero no lo hizo.