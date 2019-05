Aseguran que padecer angina de pecho duplica el riesgo de sufrir infartos

La angina de pecho es un síntoma de enfermedad arterial coronaria, la primera causa de muerte a nivel mundial. Tres de cada 10 personas que asisten a consultorios ambulatorios de cardiología reportan angina de pecho.Según proyecta la Organización Mundial de la Salud, hacia el 2030, casi 23,6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular. Por eso, desde la Federación Argentina de Cardiología, lanzaron una campaña de concientización sobre la angina de pecho.

“La enfermedad coronaria es la principal causa de morbimortalidad, es decir de muerte y deterioro de la calidad de vida, tanto en los países desarrollados como en algunas zonas de nuestro país. En los hombres, el riesgo coronario aumenta a partir de los 40 años y en la mujer a partir de los 60, con un mayor aceleramiento de la enfermedad”, afirmó el presidente de la Federación Argentina de Cardiología, Jorge Camiletti.

Por eso, la FAC se sumó a la campaña de concientización para promover hábitos saludables preventivos: no fumar, controlar el peso, la presión arterial y los niveles de colesterol en sangre, realizar actividad física, entre otros. No obstante, el control de la enfermedad es clave.

Un estudio reciente reveló que el 33% de las personas que asiste a consultorios ambulatorios de cardiología reporta angina de pecho. En tanto, está sub-registrada en el 43,3% de los pacientes con enfermedad arterial crónica que habían reportado angina de pecho el mes anterior. Entre los pacientes con angina de pecho frecuente, el 44% estaba en terapia farmacológica antianginosa sub-óptima.

La manifestación más frecuente de la angina de pecho es un dolor opresivo en el pecho que, en algunos casos, puede parecer una indigestión. No obstante, según los especialistas, "en la mujer suele manifestarse con falta de aire y no con opresión”. En algunos casos, también se puede sentir fatiga, dolor de hombros, brazos, cuello y espalda. Suele durar unos minutos y puede empeorar o variar su intensidad cuando se realiza actividad física. El registro de estos episodios –presencia de los síntomas, intensidad, manejo- es clave para su tratamiento. Actualmente, se han desarrollado apps de descarga gratuita para diversos sistemas operativos que favorecen el seguimiento de la enfermedad junto con el profesional.

La angina de pecho tiene un impacto negativo en la calidad de vida: conduce a un riesgo 3 veces mayor de discapacidad, a 1,5 veces mayor riesgo de pérdida de empleo 5 y a 4 veces mayor riesgo de depresión.

“La pérdida en la calidad de vida se traduce en que el paciente no puede realizar la actividad diaria que realizaría si no tuviera síntomas, limitando así su estilo de vida. Por ejemplo, una abuela con angina de pecho, podría tener problemas para levantar en brazos a su nieto a causa del dolor. Incluso, en las formas avanzadas de angina de pecho, podríamos decir que se trata de una enfermedad incapacitante”, agregó el ex presidente de la FAC, Néstor Vita.