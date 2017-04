Atacaron con bombas un colectivo de equipo de fútbol alemán

El shock y la incertidumbre invadió Dortmund el día de hoy. Por surte no ha sido mas que un susto. #YNWA �� pic.twitter.com/Ykc4juaMO8

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo