Ataúdes orgánicos convierten los cuerpos en árboles

En una búsqueda de luchar contra la contaminación, dos diseñadores italianos encontraron una solución con la llamada “Capsula del mundo” que es un ataúd orgánico en forma de huevo. En la particular urna se podrá colocar el cuerpo o las cenizas que luego servirán de nutriente para crear nueva vida a través de un árbol.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo