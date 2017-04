Automovilista embistió contra un piquete y chocó a un policía

Los tres obreros heridos tenían lesiones leves en miembros inferiores y superiores, y el policía fue derivado al Heca con traumatismo por aplastamiento de pie derecho. El automovilista fue llevado a la comisaría 7ª y según fuentes policiales dijo no tener intención de atropellar a nadie.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo