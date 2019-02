Autopista a Córdoba: Concejo pide que no se cobre peaje hasta que reparen la traza

El mal estado de la autopista a Córdoba, especialmente en la mano hacia Rosario, en la zona de Carcarañá, preocupa no sólo a los usuarios de la misma. El Concejo Municipal de Cañada de Gómez realizó una presentación para pedir que se exima a los conductores de pagar el peaje hasta tanto se realicen las reparaciones necesarias, tanto sobre esa vía como en la ruta nacional nº 9. Este martes, una mujer se negó a pagar la tasa por las malas condiciones del pavimento y la dejaron pasar.

“El proyecto de resolución que presentamos el 13 de diciembre incluía la reconstrucción del tramo desde Estación Río Carcarañá hasta Rosario y también la ruta alternativa Nº 9 cuyo asfalto está en las mismas malas condiciones”, explicó la presidenta de Concejo Municipal de Cañada de Gómez, Carina Mozzoni, en diálogo con La Primera de la Tarde (Radio 2).

La funcionaria señaló además, que la concesionaria bajó también las prestaciones de los servicios de emergencias médicas y de bomberos.

“Bajaron los contratos en todas las concesiones viales del país, es decir que quien transite por la autopista, si tiene un accidente, no tiene cobertura. Depende de la voluntad de cada ciudad o localidad de poner servicios de ambulancias y de bomberos. Y está claro que las ciudades no tienen por qué encargarse de este servicio, ya que está dentro de la concesión”, agregó.

Mozzoni señaló que a mediados de 2018 se presentó un recurso de amparo por la ruta Nº 9 con el aval de todas las localidades que se encuentran a lo largo de la traza, pero el resultado fue casi nulo: “Vinieron a limar las aletas que se encuentran dentro de los cascos urbanos, donde están los semáforos, y nada más”, precisó.

Desobediencia civil

Mozzoni dijo que la mala situación no es sólo de obra pública y del asfalto, sino que además, no se realiza el corte de malezas ni se brindan las prestaciones de las que debe hacerse cargo la concesión, mientras que los organismos que tienen que controlar que la concesión se lleve adelante en todos sus puntos contractuales, tampoco está actuando.

“Estamos observando una actitud de desobediencia civil en el sentido de «yo no tengo prestaciones y no voy a pagar por algo que no voy a tener». Por eso, en nuestra presentación planteamos que la empresa se retracte de cobrar el peaje hasta tanto esté lista la reconstrucción tanto de la autopista como de la ruta nacional nº 9, que es la alternativa”, dijo.

“Luego de nuestra presentación, no tuvimos respuesta alguna del arco político. Sí hubo una manifestación y una judicialización por parte de Defensoría que no nos satisface, porque judicializa solamente el reclamo por la autopista y nosotros consideramos que para los usuarios es tan importante la ruta 9 como la autopista paga”, afirmó la dirigente.

“Ante la falta de prestaciones, no debería pasar nada con el automovilista que no pague el peaje. Ir desde Cañada de Gómez hasta Rosario cuesta 110 pesos, sin que le brinden absolutamente nada al usuario”, concluyó.