Avanza el acuerdo para expulsar a De Vido: lo citan para el martes

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pasó este miércoles a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 12, cuando el oficialismo y el massismo buscarán emitir dictamen sobre el proyecto de expulsión de Julio De Vido, tras habilitar la posibilidad de que en los próximos días el ex ministro de Planificación efectúe su descargo.

Cambiemos apoyó la propuesta planteada por el diputado Juan Brügge, aliado del Frente Renovador, para dictaminar el próximo martes un proyecto que proponga encuadrar el apartamiento como “exclusión por indignidad”.

El mismo martes 25, se citará formalmente a De Vido para que haga su defensa personalmente.

En tanto, un día después se buscará sesionar y allí serán necesarios los dos tercios de los votos para aprobar la expulsión del diputado.

El diputado nacional del PRO, Lucas Incicco, dijo este miércoles a Radio 2 que es “un escándalo moral que daña a la Cámara y las instituciones de la República, tener un diputado con esta cantidad de causas”, en referencia a Julio De Vido.

Añadió que el debate legislativo “es un mensaje a la sociedad de que la política se hace cargo de depurar sus instituciones” y aseguró que existe “una enorme mayoría a favor de sancionar a De Vido, ya sea por expulsión o suspensión”.

Por su parte, el diputado del Frente Renovador, Alejandro Grandinetti, manifestó que hay “un clamor de muchísimos argentinos ante los que tenemos que dar una muestra de carácter político”. “El Congreso no es un aguantadero”, manifestó el legislador rosarino en diálogo con el periodista Sergio Roulier.

Dentro del recinto de Diputados, la diputada Elisa Carrió sostuvo que la continuidad de De Vido en una banca es “un escándalo moral”, ya que está involucrado en la causa de las “51 muertes” por la tragedia de Once.

“¿Díganme, es un escándalo moral o no que un hombre procesado por asociación ilícita y procesado por la muerte de 51 personas, siga en su banca?”, se preguntó la diputada chaqueña.

El escrito de De Vido

El diputado nacional y ex ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró en un escrito que presentó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, ser víctima de "una de las persecuciones más sistemática, injusta y meticulosamente organizada" que recuerde.

En ese marco, apuntó especialmente contra la diputada nacional y precandidata por el frente oficialista Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires de cara a las Paso, Elisa Carrió, a quien definió como "diputada candidata asistente del fiscal federal de Chaco durante la sangrienta dictadura militar, en cuya jurisdicción se llevara adelante uno de los hechos más luctuosos, como fue la masacre de Margarita Belén".

"Pido desde ya se rechace y se tenga por no escrita cualquier petición que presente o haya presentado en mi contra la diputada, por cuanto la he denunciado en sede penal, el 12 del corriente, formándose la causa número 9615/2017, que tramita en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas", detalló el ex funcionario y actual diputado del Frente para la Victoria.

En ese marco, afirmó que, "durante los últimos diecinueve meses", fue "víctima de una de las persecuciones más sistemática, injusta y meticulosamente organizada" que recuerde y sostuvo que esa situación derivó ahora en que "algunos diputados" buscan "instalar el tema de los fueros parlamentarios" y/u otros promover su "exclusión o remoción por inhabilidad moral".