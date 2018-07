Azúcar para alimentar al cerebro durante los exámenes: ¿sí o no?

Llevás horas estudiando, tanto que ya no podés decir si es de día o de noche. No sabés hace cuánto tiempo estás leyendo, pero algo tenés claro: nada de lo que lees parece quedarse en tu cabeza. Por alguna razón, tu cerebro está dormido y ya no responde ante lo que tiene delante.

¿Te ha pasado alguna vez? Todos los estudiantes han enfrentado alguna vez esta sensación, especialmente en el período de preparación de exámenes.

¿La solución más común? Tomarse una taza de café, comer un alfajor o cualquier dulce que se tenga a mano, para así "despertarse" un poco, recuperar esa sensación de agilidad mental y continuar con la preparación de la prueba.

En el momento esta puede parecer una buena idea y, de hecho, las sensaciones inmediatas al consumo de estos alimentos así parecen reflejarlo. Pero lo cierto es que elegir azúcar para alimentar al cerebro durante los exámenes tiene su ciencia. No todos los alimentos que la contienen son recomendados para estudiar.

Azúcar sí o azúcar no: lo que tenés que saber

Al momento de consumirla, el azúcar permite tener esa sensación de agilidad mental, es cierto. Pero lo que ocurre a continuación es todo lo contrario: se genera un sentimiento de cansancio y dificultad para concentrarse. Por ello, no siempre es recomendable consumirla al estudiar.

De todos modos, con las consideraciones adecuadas, esta puede utilizarse para beneficiar al estudiante en su estudio. Algunas de ellas son:

Es preferible consumirla en pequeñas cantidades. Lo mejor es seleccionar frutas, que contienen glucosa y diversas vitaminas. Los refrescos y bebidas azucaradas no son recomendables.

¿Vas a preparar un examen? Asegúrate de cumplir con estos pasos para que elno te afecte y arruine tu rendimiento