Barraguirre habló de estrategia de "victimización" en el juicio a Los Monos

El procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, dijo que hay una estrategia de “victimización” por parte de los acusados en el juicio a la banda Los Monos. A una semana del inicio del proceso y en el medio de una serie de reclamos y exposiciones públicos de los que están en el banquillo, el funcionario cree que con estos gestos intentan no reconocer ninguna responsabilidad penal cuando todos los hechos indican lo contrario.

Entrevistado por el periodista Sergio Roulier en el programa Mesa Política (El Tres) y consultado sobre la presión que ejercen los imputados sobre el tribunal a cargo del juicio, respondió: “Los acusados no manejan el juicio, no hay que mirarlo así, es un juicio que venía postergándose, no hay que andar mirando si se retrasó dos o tres horas, sino que hay que poner énfasis en el tribunal que supo resolver esa situación que se presentó y mostró su autoridad”.

Barraguirre así tomó distancia de los dichos del ministro de Justicia santafesino, Ricardo Silberstein, quien había señalado la semana pasada que si los presos deciden hasta su lugar de detenciones podemos “estar cerca de Colombia”. “No quiero polemizar con el ministro, pero los imputados no van a elegir el lugar de detención”, le respondió.

Sobre la feria judicial

El procurador santafesino también fue consultado sobre el proyecto de reforma judicial que impulsa el gobierno nacional y en particular sobre la polémica abierta sobre la conveniencia de la feria judicial. “Me parece que hay que conversar sobre el tema de la feria, no sé si es la feria lo que hay que eliminar. La feria es una manera de coordinar el trabajo para los estudios jurídicos, ese no es un privilegio judicial, pero sí me parece que hay que debatir en conjunto el tema”, aseguró.

Y se metió con el horario de atención en Tribunales. “Me parece que es un problema a nivel funcionariado que tengamos horarios donde a la tarde Tribunales no atiende, eso también es un tema que habría que conversar”, agregó.

Barraguire esquivó la pregunta acerca de la serie de denuncias de fiscales y defensores en su contra que motivaron una intervención legislativa sobre el particular. “Estoy muy tranquilo y no puedo adelantar nada porque primero tengo que dar explicaciones en la Legislatura y luego hacerlo públicamente”, se disculpó.