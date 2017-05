Barrio Sarmiento: vecinos afirman que ladrones roban "a lo Tarzan"

Otra de las personas presentes expresó que los móviles policiales se ven "por bulevar Roundeau" pero que los hechos de robo no bajaron.

"Se suben a los árboles y se tiran a los balcones. Entonces también pedimos al municipio que corten las ramas de los árboles, porque si lo hacemos de forma particular nos cobran 2.600 pesos", remarcó la vecina.

Vecinos de barrio Sarmiento pidieron al municipio y al Ministerio de Seguridad de Santa Fe que tomen medidas con respecto a la inseguridad de la zona. Afirman que hace tiempo solicitan que poden los árboles, lugar usado por delincuentes para saltar hacia balcones de las víctimas. Además, indicaron que se ven patrulleros en la calle pero que los asaltos no mermaron.

