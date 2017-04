Barrio Tango jaqueado por entraderas y robos

Vecinos de barrio Tango denunciaron este martes una serie de robos violentos a negocios y entraderas a casas con impunidad por parte de sus autores.

El disparador de la queja colectiva fueron dos asaltos registrados en las últimas horas en dos viviendas de la misma zona. El último fue este lunes a la madrugada en La Flor al 9000, donde un hombre rompió la puerta de una casa a patadas y robó a una mujer.

Uno de los vecinos narró a De 12 a 14 (El Tres) que delincuentes le robaron “en el negocio varias veces” incluso le pusieron “un revólver en la cabeza” y lo amenazaron.

Aseguró que la Policía no actúa y contó que “ya no hace denuncias porque no tiene sentido”. “Hay que estar todo el tiempo alerta”, lamentó.

En la misma nota (ver video), un peluquero describió como lo abordaron y le pusieron “una tijera de corte en la yugular”. Dijo que además de la subcomisaría 22ª hay un destacamento pero denunció que “a la noche no existe”.

Una mujer que vive lindera a un descampado en San José de Calasanz al 9200 señaló que ese lugar es utilizado de aguantadero por desconocidos y pese al puesto policial ubicado a dos cuadras nadie se hace presente. “Para mujeres con hijos es imposible vivir acá”, sentenció.