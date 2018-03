Barro hasta los codos: Esmeralda Mitre contra Silvina Escudero

Esmeralda Mitre recordó una polémica foto de Silvina Escudero, esa que la mostraba con un líquido blanco y viscoso en el rostro y que se viralizó en julio 2011.

Lo hizo tras las críticas de que la bailarina y ex participante de Bailando por un sueño cuestionara las declaraciones que la actriz hizo con respecto a su relación con su ex marido, Darío Lopérfido.

"Yo puedo tener relaciones… de hecho las he tenido, estando con Darío, y nadie se enteró, con gente famosísima. No le digan a nadie porque está en Alemania, no sabe", dijo Mitre el último domingo en Infama recargado.

Al ver la repercusión que tuvieron sus dichos, Esmeralda dio un móvil con Pamela a la tarde y argumentó que con su ex marido tenían una relación libre, que la fidelidad es un "término viejo" y dicha forma de relación "es típica en el ámbito de los artistas".

Y entonces, arremetió sin pudor contra Escudero: "Yo podría hablar de la vida de los demás, por ejemplo del semen en la cara de Silvina Escudero, pero yo no falto el respeto. Si ella quiso ponerse el semen en la cara está todo bien, problema de ella".

"A mi no me puede decir Silvina que es artista. Porque ser artista es una cosa profunda del alma. Ella aprendió a bailar, aprendió a cantar, aprendió a saltar pero no es artista. Artista es ser artista. A mí no me puede decir Silvina que es artista, porque de artista no tiene nada", agregó.

"Si ella me va a dar cátedra de lo que significa ser artista… pierde como en la guerra si debatimos al respecto. Primero, que no se compare conmigo que no tengo nada que ver. Yo puedo tener historias con cualquier hombre, pero a mí nunca me vas a ver con semen en la cara. Eso no va a suceder", finalizó Esmeralda Mitre contra Silvina Escudero.