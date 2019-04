Bielsa: “Perotti y el socialismo han sido funcionales al macrismo en sus inicios”

La precandidata a gobernadora María Eugenia Bielsa aseguró que tanto su rival en la interna del peronismo, el senador nacional Omar Perotti, como los dirigentes del socialismo “fueron funcionales al macrismo en sus inicios”.

La arquitecta y docente universitaria diferenció en diálogo con el periodista Sergio Roulier (De 12 a 14, El Tres): “Silvina Frana es nuestra primera candidata a diputada provincial y hoy es diputada nacional por el Frente para la Victoria y nunca votó ninguna de las leyes (del Ejecutivo nacional) que lastimaron al pueblo argentino y que nos llevaron a esta situación”.

“Ha habido una coherencia, ella llegó (al Congreso) por un espacio y entendió el voto de los ciudadanos y no podemos decir lo mismo en el caso de Omar (Perotti)”, dijo Bielsa y señaló que “hubo un momento en que aquel Macri que parecía hace tres años y medio que venía a refundar el país termina en lo que terminamos hoy y ahí hay una gran diferencia”, entre ambos sectores que se enfrentan en las Paso.

“No solo Omar ha sido funcional al macrismo en sus inicios, también el socialismo que ha votado muchas leyes que envió Macri al Congreso”, agregó la precandidata dentro del Frente Juntos.

La ex vicegobernadora aseguró que “el actual gobernador (Miguel) Lifschitz acordó ciertas cuestiones con el macrismo en función de su releección y cuando él se queja de que no recibimos los fondos de la deuda que la provincia de Santa Fe debe percibir, eso en realidad fue fruto de un acuerdo que no se cumplió”.

Por otro lado, Bielsa dijo que el apoyo del kirchnerismo a Perotti “ha sido una decisión de los dirigentes de Unidad Ciudadana (UC)” pero “no siento que apoyen los adherentes y militantes de ese espacio, que es más amplio que UC, incluso de Nuevo Encuentro y del PPS que están trabajando con nosotros”.

Para la además ex diputada provincial, esos convenios de cúpulas “distorsionan lo que va a hacer el votante”. “Por lo menos muchos militantes están con nosotros”, aclaró.