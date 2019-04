María Eugenia Bielsa y la crítica de Maxi a Rafael: “Estuvo bien”

La precandidata a gobernadora María Eugenia Bielsa cuestionó este jueves las opiniones vertidas por su hermano Rafael Bielsa sobre el ídolo de Newell's Maximiliano Rodríguez y defendió la respuesta del futbolista.

La ex vicegobernadora de Santa Fe, de campaña para las Paso del 28 de abril, pasó por De 12 a 14 (El Tres) y ante la consulta del periodista Sergio Roulier sobre lo que contestó la Fiera, señaló: “Me parece que estuvo bien”.

“Tengo que ser honesta, no me parecieron felices las declaraciones de Rafa a pesar de que es mi hermano y nos queremos. El club y los hinchas están sufriendo mucho, es un momento para actitudes mesuradas”, consideró María Eugenia.

Reconoció que se prepara ahora para una réplica del mayor de los Bielsa. “Soy franca y digo lo que me parece que está bien, pero mis hermanos también me retan, y no me cabe duda que Rafael me va a retar por esto”.

En una reciente entrevista con La Capital, Rafael Bielsa había criticado el momento en que Maxi Rodríguez salió a hablar públicamente, después de una victoria con un gol suyo –1-0 a Gimnasia en La Plata por la Copa de la Superliga–, y por no haberlo hecho antes.

“Me parece que los guerreros dicen las cosas más picantes en los peores momentos. Y no después de meterle tres goles a Huracán. ¿Por qué no habló después de la eliminación en la Copa Argentina? ¿Por qué no sacó la cara ahí? ¿Qué pasó que Newell’s quedó eliminado contra un rival del Federal y Maxi parece que no jugó? En las fáciles habla cualquiera”, espetó Rafael Bielsa, lo que le costó un fuerte repudio de los hinchas leprosos en las redes.

Además, el miércoles lo atendió el propio Maxi en conferencia de prensa con una durísima respuesta. "Lo que Newell's necesita es que todos tiremos para adelante. Que venga a ayudar desde adentro; es fácil criticar desde afuera. El importante es Marcelo, no él; Rafael es el hermano de...", disparó la Fiera.