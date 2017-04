Bilardo: "Una mujer no puede vestirse como quiera”

Carlos Bilardo renovó una polémica, lamentablemente, vigente en nuestro país. Al ser consultado sobre la violencia machista extrema, consideró que la mujer no debería vestirse de cualquier manera o como lo desea, entendiendo que de esta forma provoca al varón. "Primero de todo son hombres y después violadores", lanzó.

Según replicaron varios medios de comunicación, el ex entrenador campeón del mundo brindó declaraciones provocativas este domingo en una entrevista en el programa La Pura Verdad en América 24. Consultado sobre los numerosos casos de violencia de género, opinó que hay "mujeres que se tienen que vestir mejor" y afirmó que "no se pueden vestir como quieran porque incitan la violencia".

De acuerdo a la crónica publicada por Infobae.com, el también ginecólogo, indicó: “Hay chicas jóvenes que incitan y usan polleritas muy cortas, se agachan a buscar un papelito y se les ve la bombacha". Luego, agregó: “Una mujer no puede ir como quiera en la calle".

"Hay mujeres que visten bien y hay mujeres que son provocativas", sostuvo frente a los cuestionamientos de Mauro Viale, conductor del programa. "Que quede claro. Estoy en contra de la violación", sentenció.

Bilardo ejemplificó su idea con una posible escena en un colectivo de línea. "Si voy en el colectivo y va a una chica que tiene el corpiño debajo de los pezones, la mirás", explicó. Y agregó, "el hombre tiene tentación".

"Me he peleado con mi hija por como salió vestida. 'Ponete un sobretodo, no podes salir así', le digo", indicó , mientras que aseguró que a menudo suele discutir con ella por la vestimenta que utiliza.

En esa línea explicó que "a las chicas que venían a la concentración a ver a los jugadores les decía lo mismo: no vengas así porque estos tipos están concentrados hace veinte días. No te van a hacer nada pero son hombres". Y agregó una polémica sentencia: "Primero de todo son hombres y después violadores".

Por último hizo referencia a qué decisión tomaría en el caso de que una mujer de su familia sea violada: "Si violan a mi hija o a mi nieta, yo mato".