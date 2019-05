Black Mirror 5: el nuevo trailer, con varias estrellas

çNetflix presentó el nuevo trailer de la quinta temporada de Black Mirror. La cinta presenta tres nuevas historias en las que aparecen los actores Anthony Mackie, Miley Cyrus, Topher Grace y Yahya Abdul-Mateen II.

Anthony Mackie, es reconocido por el mundo cinematográfico de Marvel y por su papel en la película The Hurt Locker, ganadora de un Oscar. Topher Grace, fue protagonista en la serie That´s 70´s Shows durante siete temporadas y el actor norteamericano Yahya Abdul-Mateen II, es conocido por su papel de Cadillac en la serie The Get Down. También interpretó Baywatch y El gran showman. La ex chica Disney, Miley Cyrus, es aclamada por las generaciones jóvenes por su papel en la serie Hannah Montana y su posterior carrera como cantante solista.

En diciembre, Cyrus confirmó su aparición en la serie en el programa de radial del estadounidense Howard Stern, pero no ofreció muchos detalles: “Fue una experiencia de aprendizaje muy extraña para mí porque estaba muy lejos de casa y el programa ya es muy oscuro. Es un poco extraño cuando estás allí todo el tiempo”, dijo en su momento. “Pero aprendí mucho sobre mí misma, y creo que pude usar eso y ponerlo en el rodaje”, agregó.

La nueva temporada se estrenará el 5 de junio.