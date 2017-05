¿Boicot en Santa Fe? “¿A quién se le ocurre?”

“Nos enteramos cuando ocurría e inmediatamente nos comunicamos con el gobernador (Lifschitz)”, continuó y remarcó: “Las luces van a andar. Los actos no son tan importantes, lo importante es la obra para los vecinos”.

En diálogo con Radio 2, el también presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), fue consultado sobre el acto que fue cancelado este martes a la noche, luego de que las luces que debían encenderse no fueron prendidas en medio de una marcada ausencia de representantes del gobierno local. Incluso, el ministro de Gobierno, Pablo Farías, expresó con contundencia su molestia y deslizó intencionalidad política. “Hubo un malentendido de las áreas técnicas”, fue su explicación sobre lo sucedido.

El intendente de Santa Fe, José Corral, descartó que haya habido intencionalidad en la suspensión de un acto de inauguración de una obra de luminarias en el barrio Nueva Pompeya al que no asistieron autoridades municipales. Negó la existencia de un “boicot” y aseguró que las luces nuevas funcionan.

