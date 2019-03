Bonadeo denunció con un video el ataque de un taxista a una mujer que conducía un Uber

El periodista de deportes Gonzalo Bonadeo, denunció a través de su cuenta de Twitter el ataque a balazos de un supuesto taxista al vehículo de una mujer que conducía un Uber, que además es amiga suya.

“Anoche. Zona Luis María Campos. Palermo. Un señor se bajó de un taxi y le disparó un tiro al auto de una amiga que trata de bancar su casa (y a su hija) laburando de chofer de Uber. No me expliquen lo que ya se. A LOS TIROS!!!! (Sicarios de redes, no leo mensajes)”, publicó Bonadeo.

Además, compartió el video de cómo quedó el vehículo atacado.