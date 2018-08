Bonadio rechazó la libertad de los detenidos por los "cuadernos de las coimas"

El juez negó la excarcelación de empresarios y ex funcionarios arrestados este jueves. El ex chofer ya es testigo protegido. Aún no aparecieron los cuadernos originales que iniciaron la causa

03 de Agosto de 2018 Por: Rosario3

Bonadio determinó que todos los acusados sigan presos.(Télam) 1/1